"Флаг с крестом" как государственный символ Карелии будет "данью уважения", заявил депутат

Автор предложения о втором государственном флаге Карелии - депутат Андрей Рргалевич - объяснил, зачем республике полотнище с черным крестом.

"Флаг с крестом остался национальным флагом карелов, и в год столетия образования республики придание этому флагу государственного статуса стало бы данью уважения карельскому народу, – пояснил "Столице на Онего" депутат Андрей Рогалевич. – Кроме того, я считаю, что в республике назрела необходимость законодательного закрепления ее нематериальных культурных ценностей, к которым относятся и национальный карельский флаг, и карельские руны, и карельские калитки".

С предложением о втором государственном флаге Карелии Рогалевич обратился в рабочую группу республиканского парламента по подготовке поправок в карельскую Конституцию.

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