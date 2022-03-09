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Флагманы промышленности Карелии из-за санкций столкнулись с проблемами экспорта продукции

Новости. Экономика
09:43, 17 Марта 2022
фото: пресс-служба Segezha Group

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Крупнейшие предприятия Карелии, столкнувшиеся из-за западных санкций с проблемами экспорта продукции, получат поддержку на федеральном уровне.

Об этом сообщил в интервью «Столице на Онего» вице-премьер правительства республики Дмитрий Родионов.

«Что касается компаний, входящих в федеральный перечень системообразующих предприятий (это основные наши ЦБК, „Карельский окатыш“ и другие), то для них разрабатываются специальные программы на уровне министерства промышленности и торговли РФ. Эти предприятия сейчас испытывают помимо проблем с экспортом готовой продукции логистические проблемы. Сегодня это, наверное, даже более серьезная проблема, чем отсутствие сбыта в европейских странах. Продукция карельских предприятий очень востребована на других рынках, ее там готовы покупать, но довезти туда продукцию сложно. Для решения вопросов логистики на уровне Минтранса РФ создан отдельный штаб. Мы вместе с руководством Кондопожского ЦБК были участниками одного из заседаний этого штаба и обсуждали вопросы увеличения поставок продукции в сторону Китая. Для решения этих вопросов нам предложены альтернативные транспортные коридоры и сейчас будем обсуждать точечные решения с РЖД. Это один из примеров участия правительства Карелии в помощи таким предприятиям. Я уверен, что остановки системообразующих предприятий мы не допустим», — сказал Родионов.

Как повлияли санкции на карельские предприятия, читайте в полном тексте интервью.

 

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