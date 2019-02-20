"Звездный" флешмоб пройдет 23 февраля в Петрозаводске

Карельский региональный Центр молодежи приглашает жителей Петрозаводска принять участие во флешмобе у мэрии.

"Мы приглашаем вас вместе с нами принять участие в праздничном флешмобе! Вместе с вами под тематическую музыку мы создадим световую звезду - главный символ праздника", - рассказали в центре.

Фигуру снимут с квадрокоптера. Завершится флешмоб салютом в честь Дня защитника Отечества.

Всех желающих ждут 23 февраля в 17.10 у памятника Куусинену. Сам флешмоб начнётся в 17.30.

Заявки на участие принимаются по телефону 56-05-25.