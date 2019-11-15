Флорист назвала цветы, угрожающие личной жизни россиян

Мастер-флорист рассказала, какие цветы в состоянии помочь в интимной жизни, а какие, наоборот, могут все испортить.

Некоторые из цветов в состоянии влиять и на биохимию нашего организма. Точнее, не сами растения, а вещества, которые выделяют их листья и цветы, сообщает радио Sputnik.



Например, орхидея фаленопсис может испортить личную жизнь молодым парам, этот цветок лучше не ставить в спальню.



"Орхидею фаленопсис, которую мы чаще всего видим в магазинах, нежелательно держать в спальне. Особенно в спальне молодых людей или новобрачных. Считается, что этот цветок мешает молодым парам. Это декоративное тропическое растение больше подходит для оформления гостиной", – пояснила флорист.



А некоторые растения, по ее словам, дают обратный эффект.



"Чтобы все хорошо было у молодых пар, в спальню надо поставить фиалку. Эти цветы очень благоприятно действуют на семейную жизнь и ее благополучие. Для этого надо ставить как можно больше фиалок", – уверена эксперт.