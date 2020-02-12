ФНС дала разъяснения о льготах по транспортному налогу в Карелии

Управление ФНС по Карелии подготовило разъяснения, какие категории граждан могут воспользоваться льготами при уплате транспортного налога.

С 1 января 2020 года право на такую льготу имеет один из родителей (усыновителей), опекунов (попечителей), имеющих трех и более несовершеннолетних детей, на которого зарегистрированы легковые автомобили с мощностью двигателя до 200 лошадиных сил (до 147,1 кВт) включительно, мотоциклы и мотороллеры.

Кроме того, от уплаты транспортного налога освобождены или имеют право на 50-процентную скидку другие категории граждан.

Об этом читайте в интернет-газете "Вести Карелии".