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ФНС дала разъяснения о льготах по транспортному налогу в Карелии

Новости. Общество
15:56, 12 Февраля 2020
фото: Вести Карелии
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Управление ФНС по Карелии подготовило разъяснения, какие категории граждан могут воспользоваться льготами при уплате транспортного налога.

С 1 января 2020 года право на такую льготу имеет один из родителей (усыновителей), опекунов (попечителей), имеющих трех и более несовершеннолетних детей, на которого зарегистрированы легковые автомобили с мощностью двигателя до 200 лошадиных сил (до 147,1 кВт) включительно, мотоциклы и мотороллеры.

Кроме того, от уплаты транспортного налога освобождены или  имеют право на 50-процентную скидку другие категории граждан.

Об этом читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

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