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Новости. Общество
09:37, 18 Сентября 2019
фото: © ИТАР-ТАСС/Игорь Зарембо

ФНС рассказала о налогах за проданные автомобили

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Федеральная налоговая служба дала ответ на многочисленные обращения граждан, которые получают уведомления об уплате транспортного налога за 2018 год, несмотря на то, что они продали свои автомобили.

Налогоплательщиком транспортного налога признается лицо, на которое зарегистрировано транспортное средство…А постановка на учет, снятие с учета физического лица в налоговом органе по месту нахождения принадлежащего ему транспортного средства осуществляются только на основании сведений, сообщаемых органами, осуществляющими регистрацию транспортных средств, пишут "Вести Карелии".

Подробнее читайте в материале издания.

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