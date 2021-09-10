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Фобос: Похолодание продолжит усиливаться

Новости. Погода
14:08, 15 Сентября 2021
фото: © «Столица на Онего»

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Причём выше линии Петрозаводск-Сыктывкар-Салехард, дожди могут переходить в снег, отмечает центр Фобос.

Уже сегодня большую часть региона накроют облака холодного фронта, и погода в европейской части страны станет ещё хуже… В среду, 15 сентября, тучи накроют уже весь север Русской равнины.

«Причём выше линии Петрозаводск—Сыктывкар—Салехард, дожди могут переходить в снег. Сам фронтальный раздел при этом будет смещаться вдоль отрогов Урала. Так что, наиболее интенсивные осадки ожидаются именно там, как, собственно, и сильный ветер. Штормовая зона в течение дня протянется в средних широтах региона: от предгорий Урала до берегов Днепра. Но сильнее всего будет задувать в степях Заволжья и в Предуралье», — отметили синоптики.

В целом же влияние фронта на Русскую равнину проявится в виде похолодания. Уже сегодня на севере европейской территории температура едва превысит +5…+10°. В центральных областях ожидается +10…+15°, и лишь низовья Волги, Дона, Причерноморье и Кавказ останутся в стороне от арктического вторжения — там выше +25°.

Похолодание будет непросто очень мощным, но и затяжным.

Ранее в МЧС Карелии предупредили о заморозках до минус 4.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
однозначно
2021-09-15 15:08:36
В пятницу на избирательный участок схожу. А то в воскресенье пенсы с дач понаедут и давай голосовать за Единую Россию. Прознали, что отопление включено. Зачем им дрова на даче переводить, когда урожай уже собран. Да и по супермаркетам соскучились тоже. :)
Изя
2021-09-15 15:12:47
однозначно, ))))))
Гость
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