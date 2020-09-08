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Фольклорист из Петрозаводска обнаружила неизвестные тексты от сказительницы Федосовой

Новости. Культура
08:30, 09 Сентября 2020
фото: kizhi.karelia.ru
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Доктор филологических наук, профессор ПетрГУ Софья Лойтер опубликовала неизвестные тексты детского фольклора от заонежской сказительницы Ирины Федосовой.

"Событие огромного значение для всех, кто любит и ценит русский фольклор, для нашей культуры. Профессор, доктор филологических наук Софья Лойтер публикует колыбельную песню и сказку от Ирины Федосовой, не вошедших ранее ни в одно издание!" - пишет интернет-газета "Лицей".

Неизвестные тексты детского фольклора от Ирины Федосовой фольклорист обнаружила в очерке детской писательницы Александры Николаевны Толиверовой, редактора-издателя петербургского "малышового" иллюстрированного журнала "Игрушечка" (1880 — 1912).

Небезынтересно, что до встречи с Толиверовой никем из собирателей не зафиксирован от Федосовой ни один текст детского фольклора, и это не из-за незнания его. Встретившись с человеком, работающим для детей, Федосова обнаружила не только знание традиции, но недюжинный ум и вкус, проявив незаурядность уже в выборе жанра с первообразами искусства. Предложив детской писательнице колыбельную песню и сказку, Федосова, несомненно, осознавала их роль в первые годы жизни ребенка, для которого "у бедной колыбели, говоря словами Я. Смелякова, поет мать, "роняя, как жемчуг, слова"", - пишет Софья Лойтер.

По мнению профессора Лойтер, когда идет речь о сказителе такого масштаба, как Федосова, значим каждый факт, каждый штрих и деталь, которые не должны оказаться вне поля зрения исследователей.

"Извлеченные из очерка тексты детского фольклора, не обратившие на себя внимание фольклористов, открывают еще одну грань уникального таланта Федосовой. И они, эти тексты, несомненно, должны были занять свое место в названных собраниях детского фольклора Карелии", - считает Софья Лойтер.

С неизвестными текстами от сказительницы Ирины Федосовой можно ознакомиться здесь.

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Комментарии

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кир
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