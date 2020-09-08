Фольклорист из Петрозаводска обнаружила неизвестные тексты от сказительницы Федосовой

Доктор филологических наук, профессор ПетрГУ Софья Лойтер опубликовала неизвестные тексты детского фольклора от заонежской сказительницы Ирины Федосовой.

"Событие огромного значение для всех, кто любит и ценит русский фольклор, для нашей культуры. Профессор, доктор филологических наук Софья Лойтер публикует колыбельную песню и сказку от Ирины Федосовой, не вошедших ранее ни в одно издание!" - пишет интернет-газета "Лицей".

Неизвестные тексты детского фольклора от Ирины Федосовой фольклорист обнаружила в очерке детской писательницы Александры Николаевны Толиверовой, редактора-издателя петербургского "малышового" иллюстрированного журнала "Игрушечка" (1880 — 1912).

Небезынтересно, что до встречи с Толиверовой никем из собирателей не зафиксирован от Федосовой ни один текст детского фольклора, и это не из-за незнания его. Встретившись с человеком, работающим для детей, Федосова обнаружила не только знание традиции, но недюжинный ум и вкус, проявив незаурядность уже в выборе жанра с первообразами искусства. Предложив детской писательнице колыбельную песню и сказку, Федосова, несомненно, осознавала их роль в первые годы жизни ребенка, для которого "у бедной колыбели, говоря словами Я. Смелякова, поет мать, "роняя, как жемчуг, слова"", - пишет Софья Лойтер.

По мнению профессора Лойтер, когда идет речь о сказителе такого масштаба, как Федосова, значим каждый факт, каждый штрих и деталь, которые не должны оказаться вне поля зрения исследователей.

"Извлеченные из очерка тексты детского фольклора, не обратившие на себя внимание фольклористов, открывают еще одну грань уникального таланта Федосовой. И они, эти тексты, несомненно, должны были занять свое место в названных собраниях детского фольклора Карелии", - считает Софья Лойтер.

С неизвестными текстами от сказительницы Ирины Федосовой можно ознакомиться здесь.