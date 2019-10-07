Фольклорный ансамбль музея "Кижи" приглашает на занятия

Юношей и девушек от 14 лет, интересующихся фольклором и этнографией, желающих развить свои вокальные и танцевальные умения, а, возможно, и войти в основной состав фольклорно-этнографического ансамбля музея "Кижи", ждём на занятия!

Занятия проводятся бесплатно три раза в неделю в вечернее время:

- понедельник и четверг - с 16.00 до 19.00 (пение и танцы);

- среда - с 16.00 до 18.00 (пение).

Ждём вас по адресу: г. Петрозаводск, ул. Федосовой, д. 15. Домофон - "Бесёдная фатера".

Телефон для справок и записи на занятия: 8921 222 64 37, руководитель фольклорного ансамбля музея "Кижи" Наталья Сергеевна Михайлова.

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