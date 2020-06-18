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Фонд развития промышленности Карелии продолжает активно поддерживать бизнес

Новости. Экономика
09:42, 19 Июня 2020
фото: © Фонд развития промышленности Карелии
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По поручению премьер-министра Михаила Мишустина региональным фондам развития промышленности выделено 15 миллиардов рублей на поддержку предприятий, пострадавших от коронавируса.

Фонд развития промышленности Карелии работает в республике почти два года. За это время было сделано немало. Множество предприятий обратилось в фонд за консультативной, информационной и юридической помощью.

"В прошлом году совместно с федеральным Фондом развития промышленности мы профинансировали предприятие из моногорода Питкяранта, – говорит руководитель Фонда развития промышленности Карелии Артем Красулин. – Общая сумма проекта составила 77,1 миллиона рублей, наше участие - 38 миллионов. В настоящее время в нашем фонде приняты две заявки на общую сумму 1 миллиард рублей, они направлены для рассмотрения в федеральный фонд. Отмечу, что Фонд развития промышленности Карелии вошел в число шести лучших региональных фондов по качеству мониторинга и сопровождения профинансированных проектов. В рейтинге подобных фондов России за год мы поднялись на восемь позиций и сейчас занимаем 21-е место из 69".

Сегодня, когда последствия распространения коронавируса сказываются практически на всех отраслях экономики, поддержку предприятиям стремятся оказать и государство, и кредитные учреждения. Пожалуй, Фонд развития промышленности, который, в отличие от многих банков, предлагает максимально удобные и быстрые решения, является одним из самых эффективных институтов развития.

Так, федеральный Фонд развития промышленности запустил программу "Противодействие эпидемическим заболеваниям". Она нацелена на финансирование предприятий, выпускающих оборудование и продукцию для выявления, профилактики и лечения эпидемических заболеваний, а также производящих средства индивидуальной защиты, лекарственные препараты и медицинские изделия.

В нашей республике в качестве антикризисной меры в условиях пандемии коронавируса, для предотвращения финансовых потерь предприятий после снятия ограничительных мер при отмене режимов на территории Карелии, а также для обеспечения нормального функционирования производственных процессов промышленных предприятий и предотвращения их возможного банкротства разработана программа "Пополнение оборотных средств", которая направлена на поддержку промышленных предприятий Республики Карелия. Программа предлагает займы от 10 до 100 миллионов рублей под 5% годовых на срок до пяти лет.

За поддержкой можно обращаться в Фонд развития промышленности по адресу: Петрозаводск, наб. Гюллинга, 11, центральный вход, 2 этаж, офис 24.

Консультацию можно получить – по телефону 8 911 4038626.

Электронная почта: frp10@bk.ru, сайт: www.frp10.ru

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