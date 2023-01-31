Фонд «Живой город» закупил инсулиновые ручки для маленьких пациентов на севере Карелии

Благотворительный фонд снабдил инсулиновыми ручками нового поколения детей Костомукши, Муезерского и Калевальского районов.

В поле зрения «Живого города» уже несколько лет находятся медицинские учреждения, которым фонд оказывает помощь в приобретении оборудования. На днях сотрудники благотворительного фонда выезжали в Межрайонную больницу № 1 и передали инсулиновые ручки нового поколения для детей.

«Почему нас попросили их купить? В рамках ОМС маленьким пациентам с диабетом выделяют такие же ручки как для взрослых. Шаг впрыскивания — единица. А для некоторых детей это большая доза, им нужны были ручки с шагом в 0,5, и мы их купили для детей Костомукши, Муезерского и Калевальского районов», - рассказала председатель фонда «Живой город» Оксана Шаманская.

Кто еще может рассчитывать на помощь «Живого города», читайте здесь.