Forbes назвал самых богатых российских чиновников и депутатов

Журнал Forbes опубликовал рейтинг доходов российских госслужащих и депутатов за 2018 год.

Первое место в нем занял депутат законодательного собрания Владимирской области Павел Антов, основатель и вице-президент группы компаний "Владимирский стандарт". Его доход составил около 9,97 млрд рублей, пишет Forbes .

На втором месте – Константин Струков, вице-председатель законодательного собрания Челябинской области, совладелец компании "Южуралзолото". Его доход – 4,46 млрд рублей.

На третьем месте – депутат Белгородской областной думы Сергей Гусев, директор кондитерской фабрики "Славянка". Его доход составил 2,84 млрд а рублей.

В пятерке самых богатых также оказались: Валерий Пономарев, член Совфеда, с доходом почти в 2,4 млрд рублей (в его автопарке есть Ferrari F430), и Григорий Аникеев, депутат Госдумы, с доходом 2,3 млрд рублей.

