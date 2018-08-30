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Новости. Общество
20:40, 30 Августа 2018

Forbes опубликовал рейтинг самых влиятельных россиян

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Российский Forbes составил первый рейтинг самых влиятельных россиян — чиновников, топ-менеджеров, силовиков и бизнесменов.

Всего в списке 100 человек, его «автоматически» возглавил президент Владимир Путин, так как он находится на втором месте в глобальном рейтинге самых влиятельных людей мира, поясняют составители российского рейтинга, сообщает РБК.

Следом за Путиным в рейтинге значатся председатель правления Сбербанка Герман Греф, председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер, глава "Роснефти" Игорь Сечин и премьер-министр Дмитрий Медведев. Шестую строчку рейтинга занял гендиректор "Сургутнефтегаза" Владимир Богданов, он оказался в перечне выше председателя Центробанка России Эльвиры Набиуллиной (одной из двух представителей России в списке самых влиятельных женщин мира по версии Forbes) и директора ФСБ Александра Бортникова (7-е и 8-е места соответственно). Бизнес в первой десятке также представляют президент ЛУКОЙЛа Вагит Алекперов (10-е место), на строчку выше него попал гендиректор РЖД Олег Белозеров.

Мэр Москвы Сергей Собянин занял 13-е место в рейтинге, при этом он оказался выше министра финансов Антона Силуанова (16-е место) и главы МИДа Сергея Лаврова (21-е место). Замыкает рейтинг лидер ЛДПР Владимир Жириновский, чуть влиятельнее него оказался председатель Конституционного суда Валерий Зорькин (99-е место).

Самых влиятельных россиян составители рейтинга выбирали из лонг-листа, в котором было около 1500 человек, в том числе 200 самых богатых бизнесменов страны, руководители порядка 300 крупных компаний и системообразующих банков, спикеры обеих палат парламента, представители региональных властей и руководители силовых структур. Каждого из попавшего в длинный список в Forbes оценили по нескольким параметрам, среди которых — размер состояния, размер активов (у банкиров), размер бюджета под управлением (у чиновников), а также возможность влиять на жизнь людей и близость к партии власти или президенту.

В мае 2018 года американский Forbes представил рейтинг самых влиятельных людей мира, который впервые за пять лет не возглавил Владимир Путин. Лидером стал китайский лидер Си Цзиньпин. Президент США Дональд Трамп, который до этого занимал в рейтинге вторую строчку, опустился на третье место.

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