Forbes составил рейтинг богатейших наследников России

В списке представлено 20 семей миллиардеров, где на каждого ребенка приходится не менее $2,25 млрд.

Самым богатым наследником ($18 млрд) снова стал Юсуф Алекперов, единственный сын Вагита Алекперова, пишет ТАСС.

По данным Forbes, Юсуф Алекперов ушел в 2018 году из "Лукойла" и занимается своим бизнесом – производством энергетического напитка "Plan B". По данным журнала, за неполный 2018 год чистая прибыль ООО "План Б" составила почти 3 млн рублей.

На втором месте, по оценкам Forbes, находятся сын и дочь основного владельца компаний "Новатэк" и "Сибур" Леонида Михельсона (по $10,1 млрд на каждого).



На третьем – сын владельца Уральской горно-металлургической компании (УГМК) Искандера Махмудова ($9 млрд).

Общее количество детей, представленных в рейтинге, – 51. По сравнению с прошлым годом список изменился, в нем появилось 5 новых участников – трое детей сенатора от Дагестана Сулеймана Керимова и двое детей основного владельца "Фосагро" Андрея Гурьева.

Рейтинг рассчитан следующим образом: эксперты журнала оценили состояние миллиардера и разделили его на всех признанных детей. При этом в расчет не брались супружеские доли. Издание не учитывало заявления участников списка, в частности Михаила Фридмана и Владимира Потанина, о том, что больших денег детям они оставлять не собираются и отдадут миллиарды на благотворительность.



