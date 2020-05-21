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Forbes составил рейтинг богатейших наследников России

Новости. Вечерняя столица
19:10, 21 Мая 2020
фото: © ИТАР-ТАСС/ Вадим Жернов
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В списке представлено 20 семей миллиардеров, где на каждого ребенка приходится не менее $2,25 млрд.

Самым богатым наследником ($18 млрд) снова стал Юсуф Алекперов, единственный сын Вагита Алекперова, пишет ТАСС.

По данным Forbes, Юсуф Алекперов ушел в 2018 году из "Лукойла" и занимается своим бизнесом – производством энергетического напитка "Plan B". По данным журнала, за неполный 2018 год чистая прибыль ООО "План Б" составила почти 3 млн рублей.

На втором месте, по оценкам Forbes, находятся сын и дочь основного владельца компаний "Новатэк" и "Сибур" Леонида Михельсона (по $10,1 млрд на каждого).

На третьем – сын владельца Уральской горно-металлургической компании (УГМК) Искандера Махмудова ($9 млрд).

Общее количество детей, представленных в рейтинге, – 51. По сравнению с прошлым годом список изменился, в нем появилось 5 новых участников – трое детей сенатора от Дагестана Сулеймана Керимова и двое детей основного владельца "Фосагро" Андрея Гурьева. 

Рейтинг рассчитан следующим образом: эксперты журнала оценили состояние миллиардера и разделили его на всех признанных детей. При этом в расчет не брались супружеские доли. Издание не учитывало заявления участников списка, в частности Михаила Фридмана и Владимира Потанина, о том, что больших денег детям они оставлять не собираются и отдадут миллиарды на благотворительность.

 
 

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
кир
2020-05-21 20:39:21
Пофиг.
Тимофей
2020-05-21 19:55:25
В нашей стране лучше не писать о миллиардерами и их отпрысках, все прекрасно знают как "сколачивались" эти состояния и у кого всё повзаимствовано, назовите мне хоть одного миллиардера, кто не воспользовался советским достоянием и собственностью или не обманув доверчивый народ....
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