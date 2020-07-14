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Журналист "Дождя" Лобков принес извинения после обвинений в домогательствах

Новости. Вечерняя столица
23:30, 14 Июля 2020
фото: © Александр Земляниченко/ТАСС
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Павел Лобков ответил на обвинения в домогательствах, заявив, что не заметил прихода "новой этики с ее новыми определениями телесных границ и неприкосновенности".

В своем Facebook он рассказал, что вырос в то время, когда обнять или поцеловать коллегу на дружеской вечеринке "считалось нормой", сообщает РБК.

"Границы телесной неприкосновенности для меня остались на уровне 2000-х годов, когда мы считали эти приставания милой игрой, в которой участники знают свои роли и никто не идет дальше неких границ, которые устанавливались в процессе общения", — пояснил он.

По словам Лобкова, не заметив прихода новой этики, он продолжал обнимать коллег, делать им "сомнительные" комплименты, оценивая физическую привлекательность, и намекать на близость, расценивая это как флирт.

"Я приношу искренние извинения всем, кому мое фривольное поведение причинило дискомфорт и кто набрался мужества теперь рассказать об этом публично, анонимно или под псевдонимом", — написал он.

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