Маргарита Симоньян потеряла ребенка

Известная журналистка сообщила, что у нее случился выкидыш.

Десять дней назад Маргарита Симоньян порадовала общественность известием о новой беременности. Это стало возможным спустя четыре месяца после родов. Тогда многие стали переживать за здоровье журналистки и, как оказалось, не зря. 26 марта Симоньян сообщила печальную новость в своем инстаграм-аккаунте. Журналистка потеряла ребенка, пишут "Дни.Ру".

"Какое-то время побуду наедине со своей болью", – написала она в "Инстаграм".

Поклонники разделили чувства Маргариты. Они написали слова поддержки журналистке, а также посоветовали отпустить ситуацию и набраться сил.

Отметим, что главный редактор телеканала RT выступает против абортов и считает детей благословением. Она материально помогает нуждающимся женщинам, которые по каким-либо причинам не могут обеспечить своего ребенка. Благодаря этой финансовой поддержке молодые матери могут приобрести все, что нужно во время родов и после них.

Напомним, что в 2012 года Маргарита Симоньян вышла замуж за известного актера и продюсера Тиграна Кеосаяна. У супругов есть трое детей – шестилетняя Марьяна, пятилетий Баграт и пятимесячная Маро.