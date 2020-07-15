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У ведущей новостей в прямом эфире выпал зуб (ВИДЕО)

Новости. Вечерняя столица
21:30, 15 Июля 2020
фото: © кадр из видео/instagram.com/ekulka
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Неловкие ситуации на работе бывают у многих, но важно то, каким способом из них выйти.

Так, 44-летняя ведущая "Телевизионной службы новостей" Маричка Падалко столкнулась с неожиданным препятствием. Во время прямого эфира на украинском телеканале "1+1" у неё выпал передний зуб, сообщает  life со ссылкой на "Вести". На кадрах можно заметить, как в какой-то момент журналистка подносит руку ко рту и аккуратно ловит его.

Видео поделилась в том числе блогерша ekulka в своём инстаграме. Девушка поразилась сдержанной и спокойной реакции ведущей, которая как ни в чём ни бывало продолжила свою работу.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
кир
2020-07-15 21:58:04
Их игнорирую полностью.
Гость
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