У ведущей новостей в прямом эфире выпал зуб (ВИДЕО)

Неловкие ситуации на работе бывают у многих, но важно то, каким способом из них выйти.

Так, 44-летняя ведущая "Телевизионной службы новостей" Маричка Падалко столкнулась с неожиданным препятствием. Во время прямого эфира на украинском телеканале "1+1" у неё выпал передний зуб, сообщает life со ссылкой на "Вести". На кадрах можно заметить, как в какой-то момент журналистка подносит руку ко рту и аккуратно ловит его.

Видео поделилась в том числе блогерша ekulka в своём инстаграме. Девушка поразилась сдержанной и спокойной реакции ведущей, которая как ни в чём ни бывало продолжила свою работу.