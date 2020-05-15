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Лобода станцевала в нижнем белье (ВИДЕО)

Новости. Вечерняя столица
21:30, 15 Мая 2020
фото: © instagram.com/lobodaofficial
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Певица порадовала поклонников сексуальным видео.

Светлана Лобода станцевала в нижнем белье, пишет Cosmopolitan.

Исполнительница хитов начала создавать креативные ролики для популярной соцсети TikTok. 

Светлана предстала в черном нижнем белье, поверх которого накинула белый махровый халат. Певица станцевала под свою песню, продемонстрировав подтянутое тело и накаченный пресс. 

Инстадива добавила изюминку ролику с помощью видеомонтажа. На видео Светлана неожиданно снимает с себя защитную маску, копирующую ее черты лица.

"Малышка LO теперь в TikTok. Обещаю не дать вам скучать ни на карантине, ни после", – подписала кадры исполнительница.

Ролик привел в восторг подписчиков Лободы. 

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