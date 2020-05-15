Лобода станцевала в нижнем белье (ВИДЕО)

Исполнительница хитов начала создавать креативные ролики для популярной соцсети TikTok.

Светлана предстала в черном нижнем белье, поверх которого накинула белый махровый халат. Певица станцевала под свою песню, продемонстрировав подтянутое тело и накаченный пресс.

Инстадива добавила изюминку ролику с помощью видеомонтажа. На видео Светлана неожиданно снимает с себя защитную маску, копирующую ее черты лица.



"Малышка LO теперь в TikTok. Обещаю не дать вам скучать ни на карантине, ни после", – подписала кадры исполнительница.