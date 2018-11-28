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Новости. Общество
19:10, 28 Ноября 2018
фото: Instagram

Forbes составил рейтинг самых высокооплачиваемых молодых знаменитостей

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Список возглавили 21-летняя американская модель Кайли Дженнер, 27-летний британский поп-музыкант Эд Ширан и 26-летний бразильский футболист Неймар

Список возглавила 21-летняя модель, младшая сестра модели Ким Кардашьян Кайли Дженнер, пишет "РБК". Участница телешоу "Семейство Кардашьян" за год, с 1 июня 2017-го по 1 июня 2018 года, заработала на собственной линии косметики Kylie Cosmetics $166,5 млн. Общее состояние девушки оценивается в $900 млн.

Следом за Дженнер идет 27-летний британский музыкант Эд Ширан. Значительную часть своего состояния он собрал во всемирном турне, а за год смог заработать $110 млн.

Замыкает тройку лидеров списка Forbes 26-летний нападающий французского клуба "Пари Сен-Жермен" Неймар с доходом $90 млн. Пятилетний контракт футболиста с клубом на сумму $350 млн истекает в июне 2022 года.

На четвертой строчке расположилась 28-летняя американская певица Тейлор Свифт. Ее доход за последний год составители списка оценили в $80 млн. Она и Дженнер – единственные женщины во всем рейтинге.

Лидер списка прошлого года 28-летний канадский музыкант Эйбел Тесфайе, известный по творческому псевдониму The Weeknd, опустился в этом году на пятую строчку. Если тогда он заработал $92 млн, то сейчас лишь $57 млн.

В топ-10 вошли также баскетболист Джеймс Харден ($46,4 млн), музыкант Дрю Таггарт (The Chainsmokers, $45,5 млн), мексиканский боксер Сауль Альварес ($44,5 млн), игрок в американский футбол Дерек Карр ($42,1 млн) и гольфист Джордан Спит ($41,2 млн).

 

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