Фортуна отвернулась от злоумышленников, когда в магазин зашел сотрудник Росгвардии Карелии

В Медвежьегорске сотрудник вневедомственной охраны задержал злоумышленников, пытавшихся вынести товар из магазина, сообщили в управлении Росгвардии Карелии.

В минувшую среду, 18 марта, в одном из торговых заведений города двое граждан пытались похитить товар. Незаконному деянию помешал полицейский Медвежьегорского отдела вневедомственной охраны старшина полиции Сергей Дерюгин, который находился на выходном дне и пришёл за продуктами.

В торговом зале он заметил мужчин, которые вызвали подозрение. Сотрудник вышел вслед за ними и стал наблюдать. Когда злоумышленники стали перекладывать похищенное, он задержал их и доложил в дежурную часть о происходящем.

На место прибыла группа задержания и участковый уполномоченный полиции.

Руководством решается вопрос о поощрении Сергея Дерюгина за грамотные профессиональные действия.