ФОТО: 155-килограммовая Тесс Холидей снялась в бикини

Известная plus-size модель показала честное фото без ретуши.

Консервативная фэшн-индустрия никак не привыкнет к тому обстоятельству, что на свете полно женщин, которые носят размеры больше XS. Одна из самых популярных инстаграм-моделей размера "плюс", американка Тесс Холидей, опубликовала новое фото в бикини — и вызвала огромную волну обсуждения (и осуждения). Татуированная модель с пышными формами — она весит около полутора сотен килограммов — не стесняется демонстрировать свое тело и не боится хейтеров, пишет uznayvse.

На новом фото Холидей снялась в раздельном купальнике с цветочным принтом. Она прокомментировала снимок пространным размышлением на тему фэтшейминга (ситуация, когда женщин стыдят за недостаточную стройность) и того, что такое "тело, готовое к пляжному сезону".

По мнению мисс Холидей, любое тело готово к сезону бикини — просто по факту того, что тело есть.