ФОТО: 60-летняя Елена Кондулайнен искупалась в смелом бикини

Актриса Елена Кондулайнен, которая в этом году отметила 60-летний юбилей, поделилась свежими фотографиями, сделанными во время отдыха на озере Иссык-Куль.

Елена сфотографировалась в смелом для своего возраста бикини, продемонстрировав поклонникам подтянутое тело, отмечает "Комсомольская правда".



фото: соцсети

"На снимках актриса позирует в модном двухцветном раздельном купальнике, гордо выпятив пышную грудь, которая когда-то сводила с ума миллионы мужчин Советского союза. За свою кинокарьеру Кондулайнен снялась во многих фильмах, один из которых – "Сто дней до приказа" – запомнился зрителям откровенной сценой: актриса предстала на экране полностью обнаженной. В 1990 году, когда картина вышла в прокат, это произвело эффект разорвавшейся бомбы. С тех пор Елена носит титул первого секс-символа СССР, который она то и дело подтверждает", - пишет газета.

На Иссык-Куль Елена отправилась вместе со своими коллегами-артистами: делегация из Москвы приехала в Кыргызстан на Неделю российского кино. В свободное от показов время актриса решила посетить самое известное озеро страны и рассказать о нем подписчикам своей странички.

Елена была замужем четыре раза, но сейчас ее сердце свободно. Как признается артистка, она до сих пор ловит на себе взгляды заинтересованных мужчин, но никто из них пока так и не составил ее счастье.

"Я наоборот, все молодею и молодею. За границей со мной молодые люди знакомятся, да и здесь тоже – они меня как актрису не знают, они же все в Интернете", - призналась недавно Елена «Комсомолке».

При этом Кондулайнен – уже бабушка, счастливо воспитывающая внуков. У Елены двое сыновей, Александр и Михаил.