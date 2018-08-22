ФОТО: Актриса, сыгравшая Бриджит Джонс, сильно похудела

49-летняя голливудская актриса Рене Зеллвегер заметно похудела и стала выглядеть моложе.

Как пишет Cosmo, папарацци запечатлели Рене Зеллвегер на прогулке в Лос-Анджелесе. На 49-летней актрисе были рваные джинсы и джемпер. Свой повседневный образ Рене дополнила кепкой и сумкой через плечо.

Увидев снимки репортеров, поклонники отметили, что Зеллвегер сильно похудела и стала выглядеть моложе: "Она выглядит как подросток!", "Наша Рене вернулась", "Красотка, обожаю ее! Она в отличной форме", "Возраст не скрыть, но Рене стала выглядеть лучше".



фото: Legion-Media

Напомним, для роли в фильмах о Бриджит Джонс, где Зеллвегер исполнила главную роль, ей каждый раз приходилось заметно поправляться. Однако после окончания съемок актриса в рекордно короткие сроки приводила себя в форму., а сейчас похудела еще больше.