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Новости. Культура
19:10, 01 Февраля 2018
фото: kinopoisk.ru

ФОТО: Александра Домогарова перестали узнавать поклонники

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Певица Катя Лель опубликовала совместное фото с Александром Домогаровым. Многие его поклонники признались, что не узнали актера.

Как отмечает портал Lady, 43-летняя Катя Лель и 54-летний Александр Домогаров встретились на праздновании юбилея Ольги Кабо и решили сфотографироваться вместе.


фото: https://www.instagram.com/katyalelofficial

"С потрясающим актером Александром Домогаровымс", -подписала снимок Катя. После чего многие интернет-пользователи признались, что если бы Лель не указала, что рядом с ней известный актер, они бы его не узнали.

По мнению большинства подписчиков певицы, Домогаров "сдал" за последнее время. Некоторые даже предположили, что актер болен, поэтому и выглядит иначе. "Переживаем за его здоровье. Катя, скажите, с Александром все в порядке?" — интересовались поклонники в комментариях.

Вопросов было так много, что Лель пришлось опровергнуть домыслы о болезни Домогарова и попросить более уважительного отношения к нему:

"Люди, дорогие мои! Очень прошу вас относиться к каждому известному человеку в моем аккаунте с уважением! Посмотрите на себя в зеркало: вы идеал или вы молодеете и не меняетесь с годами?! Будьте добры и разумны! Благодарю, если услышите меня!"

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