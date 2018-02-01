ФОТО: Александра Домогарова перестали узнавать поклонники

Певица Катя Лель опубликовала совместное фото с Александром Домогаровым. Многие его поклонники признались, что не узнали актера.

Как отмечает портал Lady, 43-летняя Катя Лель и 54-летний Александр Домогаров встретились на праздновании юбилея Ольги Кабо и решили сфотографироваться вместе.

"С потрясающим актером Александром Домогаровымс", -подписала снимок Катя. После чего многие интернет-пользователи признались, что если бы Лель не указала, что рядом с ней известный актер, они бы его не узнали.

По мнению большинства подписчиков певицы, Домогаров "сдал" за последнее время. Некоторые даже предположили, что актер болен, поэтому и выглядит иначе. "Переживаем за его здоровье. Катя, скажите, с Александром все в порядке?" — интересовались поклонники в комментариях.

Вопросов было так много, что Лель пришлось опровергнуть домыслы о болезни Домогарова и попросить более уважительного отношения к нему:

"Люди, дорогие мои! Очень прошу вас относиться к каждому известному человеку в моем аккаунте с уважением! Посмотрите на себя в зеркало: вы идеал или вы молодеете и не меняетесь с годами?! Будьте добры и разумны! Благодарю, если услышите меня!"