ФОТО: Анфиса Чехова купила купальник в Карелии

Ведущая рассказала, что прекрасно проводит время в клинике "Кивач". Звезде пришлось купить купальник в Карелии, так как свой она забыла дома.

Анфиса Чехова призналась, что посещает клинику в Карелии уже в 5 раз.

"Не могу вас порадовать снимками в купальнике с Бали, поэтому ловите мои фото из Душа Шарко. Правда все свои красивые купальники я забыла дома, поэтому купила обычный спортивный в магазинчике на ресепшене", - написала Чехова в Instagram.



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Ведущая рассказала, что принимает душ Шарко, ходит на массажи и обертывания, чистку ЖКТ и печени, винотерапию. А еще посещает соляную комнату, занимается дыхательной гимнастикой, скандинавской ходьбой.