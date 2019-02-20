ФОТО: Анфиса Чехова купила купальник в Карелии

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Ведущая рассказала, что прекрасно проводит время в клинике "Кивач". Звезде пришлось купить купальник в Карелии, так как свой она забыла дома.
Анфиса Чехова призналась, что посещает клинику в Карелии уже в 5 раз.
"Не могу вас порадовать снимками в купальнике с Бали, поэтому ловите мои фото из Душа Шарко. Правда все свои красивые купальники я забыла дома, поэтому купила обычный спортивный в магазинчике на ресепшене", - написала Чехова в Instagram.
Ведущая рассказала, что принимает душ Шарко, ходит на массажи и обертывания, чистку ЖКТ и печени, винотерапию. А еще посещает соляную комнату, занимается дыхательной гимнастикой, скандинавской ходьбой.
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