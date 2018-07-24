ФОТО: Апина поделилась эротичным снимком

53-летняя Алена Апина поделилась интимной фотографией, но фанаты не поняли откровенной фотографии звезды

Ранее Апина уже заставила пользователей сети обсуждать свою персону, когда предстала в весьма откровенном виде в клипе "Близость". На протяжении всего ролика Алена пела в нижнем белье разных цветов и фасонов. Кроме того, певица меняла парики и головные уборы. Да и вела себя в кадре Алена весьма откровенно: эротично двигалась и кокетливо манила за собой пальцем. Тогда пользователи посчитали, что подобные видео не лучший пиар для карьеры певицы.

Но на днях, Алена Апина снова вспомнила старое. И на этот раз опубликовала фотографию, на которой позирует в одной лишь джинсовой рубашке. Однако некоторые подписчики Апиной считают, что она перешла все рамки приличия, пишет "Комсомольская правда".