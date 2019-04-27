ФОТО: Автомобилист лишился колеса на парковке у мебельного магазина в Петрозаводске

Неизвестные злоумышленники похитили колесо у автомобиля, припаркованного рядом с известным мебельным супермаркетом, сообщил пострадавший.

Читатель паблика "ДТП Петрозаводска и Карелии" сообщил, что воры украли колесо у его автомобиля. По словам пострадавшего, в момент ЧП машина была припаркована на стоянке рядом с магазином "Леруа Мерлен".

Автор поста разместил фото с места предполагаемого происшествия. Пострадавший ищет очевидцев.

"У Леруа Мерлена украли колесо, может, кто-нибудь что-нибудь видел?", - написал автор (орфография сохранена).