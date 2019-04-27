09:30, 27 Апреля 2019
ФОТО: Автомобилист лишился колеса на парковке у мебельного магазина в Петрозаводске
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Неизвестные злоумышленники похитили колесо у автомобиля, припаркованного рядом с известным мебельным супермаркетом, сообщил пострадавший.
Читатель паблика "ДТП Петрозаводска и Карелии" сообщил, что воры украли колесо у его автомобиля. По словам пострадавшего, в момент ЧП машина была припаркована на стоянке рядом с магазином "Леруа Мерлен".
Автор поста разместил фото с места предполагаемого происшествия. Пострадавший ищет очевидцев.
"У Леруа Мерлена украли колесо, может, кто-нибудь что-нибудь видел?", - написал автор (орфография сохранена).
Все главное - здесь: #stolicaonego
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