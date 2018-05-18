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Новости. Общество
21:30, 18 Мая 2018

ФОТО: Боня на пляже в шерстяных носках

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Светская львица на Каннском кинофестивале предлагает новый тренд.

Виктория Боня последние месяцы не перестает удивлять, рассказывает woman's day. Резкая смена цвета волос, причесок, трансформация груди (у телеведущей она вдруг "выросла") – и вот смена стиля. Звезда, которая до этого выбирала исключительно женственные элегантные образы, удивила необычным сочетанием, а именно босоножками на шпильках с шерстяными носками…

Образ, вызвавший обсуждение в Instagram, звезда продемонстрировала на Лазурном Берегу - в месте, где прямо сейчас проходит Каннский кинофестиваль. Черный слитный купальник Боня "задружила" с ярко-красными босоножками и носками в тон.

Любопытно, что в таком виде Боня отправилась загорать на пляж и даже прихватила с собой принимать солнечные ванны дочь Анджелику…

Пока одни подписчики хвалили Боню за модный лук и уверяли, что звезда вот-вот введет новый пляжный тренд, другие возмутились. Мол, всему есть время и место.

"Еще недавно сланцы с носками считали плохим тоном, а сейчас сами же с шерстяными носим", "Представляю, когда летом в Крыму все в шерстяных носках на пляж придут", - писали они.

Боня комментарии оставила пока что без внимания. Впрочем, она уже не единственная из звезд, кто отправляется на пляж в вязаных обновках. Недавно в шерстяном купальнике застали у океана и сестру Ким Кардашьян.

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