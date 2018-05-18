ФОТО: Боня на пляже в шерстяных носках

Светская львица на Каннском кинофестивале предлагает новый тренд.

Виктория Боня последние месяцы не перестает удивлять, рассказывает woman's day. Резкая смена цвета волос, причесок, трансформация груди (у телеведущей она вдруг "выросла") – и вот смена стиля. Звезда, которая до этого выбирала исключительно женственные элегантные образы, удивила необычным сочетанием, а именно босоножками на шпильках с шерстяными носками…

Образ, вызвавший обсуждение в Instagram, звезда продемонстрировала на Лазурном Берегу - в месте, где прямо сейчас проходит Каннский кинофестиваль. Черный слитный купальник Боня "задружила" с ярко-красными босоножками и носками в тон.

Любопытно, что в таком виде Боня отправилась загорать на пляж и даже прихватила с собой принимать солнечные ванны дочь Анджелику…

Пока одни подписчики хвалили Боню за модный лук и уверяли, что звезда вот-вот введет новый пляжный тренд, другие возмутились. Мол, всему есть время и место.

"Еще недавно сланцы с носками считали плохим тоном, а сейчас сами же с шерстяными носим", "Представляю, когда летом в Крыму все в шерстяных носках на пляж придут", - писали они.

Боня комментарии оставила пока что без внимания. Впрочем, она уже не единственная из звезд, кто отправляется на пляж в вязаных обновках. Недавно в шерстяном купальнике застали у океана и сестру Ким Кардашьян.