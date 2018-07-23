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Новости. Общество
12:23, 23 Июля 2018

ФОТО: Депутат Андрей Рогалевич сделал своими руками берестяные туеса

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Депутат Законодательного собрания Карелии Андрей Рогалевич выложил в соцсетях фото, на котором изображены сделанные его руками изделия из бересты.

"Начатое в Петрозаводске закончил в командировке в Сегеже. Вечерами, под писк комаров и надрывное своё же пение "Чёрный ворон" и "Слушай рабочий, война началася", возился в поместье. Давно хотел домой сделать что-то из бересты. Руки не доходили. Дошли. С чувством внутреннего удовлетворения констатирую – помнят руки и голова, хоть повспоминать многое и пришлось (при изготовлении предметов крестьянского быта, ни одно дерево не пострадало)", - подписал фото Андрей Рогалевич (авторские орфография и пунктуация сохранены).


фото: vk.com

По словам Андрея Рогалевича, на создание туесов у него ушло несколько дней, а делать их его научили северные карелы. 

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Мизантроп
2018-07-23 12:59:45
А Преображенскую церкву из спичек, слабо?
Leopol'd
2018-07-23 12:41:06
В следующий приезд, везите Нургалиева к Рогалевичу!!!
Кирюха непутёвый
2018-07-23 12:33:54
"помнят руки и голова" ( А .Рогалевич )

И это радует , что есть ещё депутаты которые что то помнят и делают .,
однозначно
2018-07-23 12:33:21
А Парфенчиков съел вкуснейший рыбник. Оба принесли стране пользу
Михаил
2018-07-23 12:28:39
Это реклама производимой Рогалевичем продукции???
Гость
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