ФОТО: Депутат Андрей Рогалевич сделал своими руками берестяные туеса

Депутат Законодательного собрания Карелии Андрей Рогалевич выложил в соцсетях фото, на котором изображены сделанные его руками изделия из бересты.

"Начатое в Петрозаводске закончил в командировке в Сегеже. Вечерами, под писк комаров и надрывное своё же пение "Чёрный ворон" и "Слушай рабочий, война началася", возился в поместье. Давно хотел домой сделать что-то из бересты. Руки не доходили. Дошли. С чувством внутреннего удовлетворения констатирую – помнят руки и голова, хоть повспоминать многое и пришлось (при изготовлении предметов крестьянского быта, ни одно дерево не пострадало)", - подписал фото Андрей Рогалевич (авторские орфография и пунктуация сохранены).

По словам Андрея Рогалевича, на создание туесов у него ушло несколько дней, а делать их его научили северные карелы.