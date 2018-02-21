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Новости. Спорт
19:10, 21 Февраля 2018
фото: http://news.vse42.ru

ФОТО: "Дизайнер — извращенец", в соцсетях обсуждают форму конькобежцев из США

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Форма олимпийской сборной США по конькобежному спорту вызвала неоднозначную реакцию у пользователей соцсетей. Многих комментаторов смутила вставка в области паха, которая отличается по цвету от других элементов костюма.

Об этом пишет РИА Новости.

"Я полагаю, в дизайне формы конькобежцев есть какой-то смысл, но это крайне странное место для размещения светлого круга", — отмечает интернет-пользователь Кристина Стивенс.


фото: https://twitter.com/darrenrovell

"Кто бы ни был дизайнер конькобежцев сборной США, он либо юморист, либо извращенец, или и то и другое", — полагает Rich Dollaz.

"Вы еще не видели, как это смотрится со спины. Похоже на мишень на ягодицах", — иронизирует Notorious Wojo.

"Мне неважно, какое этому научное обоснование, но это выглядит не очень", — пишет Даррен Ровел.


фото: © AP Photo / Petr David Josek

"Американский олимпийский комитет должен быть расформирован за одобрение такой позорной формы конькобежцев. Посмотрите на промежность! Ужасно", — возмущается Elvis Coal.

В компании Under Armour, которая производит форму, объяснили, что использование на внутренней части бедер отличного от остальных элементов материала вызвано необходимостью.

"Мы протестировали множество материалов, чтобы найти тот, который максимально снижает трение. Использование другого цвета в этой области сделало бы его применение менее эффективным", — заявили в компании, отметив, что американским спортсменам форма нравится и они получают комплименты от представителей других стран.

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