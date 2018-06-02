ФОТО: Единственная "дорога в мир" для жителей деревни Карелии разрушается на глазах

В Олонецком районе селяне остались отрезанными от мира из-за разрушения дороги через овраг.

В течение двух месяцев жители села Видлица бьют тревогу. Дорога на Тришулу с апреля стала небезопасной. Дорога через овраг рушится на глазах.

"За оврагом совхозные поля, частные дома жителей Видлицы, дачи, продаваемые участки земли и целая деревушка. Если поначалу хватило бы одного самосвала щебня, то теперь придется привлекать тяжелую технику и горы камня. Это ЕДИНСТВЕННАЯ!!! наша дорога в мир. Остались не посаженными частные огороды, не привезти дрова, стройматериалы. Уже пешком опасно ходить! Ситуация критическая! А у местной администрации нет денег на восстановление. Неужели и здесь надо искать решение проблемы через прямой вопрос президенту?", - возмущаются в соцсетях жители Видлицы, выкладывающие фото "убитой" дороги.