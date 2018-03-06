В Национальном театре Карелии состоялся региональный форум "Формирование комфортной городской среды: актуальные вопросы реализации проекта в 2018 году".

Специалисты ТГК-1 рассказали об экологических и социальных проектах компании в Карелии, самые яркие события были показаны на фотовыставке в фойе театра.

– Проекты по улучшению городской среды неразрывно связаны с деятельностью нашей компании. И как энергетики, и как жители региона мы заинтересованы в повышении комфорта жизни петрозаводчан. Уверен, что подобные события способствуют диалогу всех задействованных сторон и позволяют сформировать долгосрочную комплексную программу развития инфраструктуры столицы Республики, — отметил директор филиала "Карельский" ПАО "ТГК-1" Игорь Карцев.

ФОТО: Энергетики ТГК-1 приняли участие в форуме "Формирование комфортной городской среды"

ФОТО: Энергетики ТГК-1 приняли участие в форуме "Формирование комфортной городской среды"

ФОТО: Энергетики ТГК-1 приняли участие в форуме "Формирование комфортной городской среды"

ФОТО: Энергетики ТГК-1 приняли участие в форуме "Формирование комфортной городской среды"

ФОТО: Энергетики ТГК-1 приняли участие в форуме "Формирование комфортной городской среды"

ФОТО: Энергетики ТГК-1 приняли участие в форуме "Формирование комфортной городской среды"

ФОТО: Энергетики ТГК-1 приняли участие в форуме "Формирование комфортной городской среды"

ФОТО: Энергетики ТГК-1 приняли участие в форуме "Формирование комфортной городской среды"

ФОТО: Энергетики ТГК-1 приняли участие в форуме "Формирование комфортной городской среды"

ФОТО: Энергетики ТГК-1 приняли участие в форуме "Формирование комфортной городской среды"

ФОТО: Энергетики ТГК-1 приняли участие в форуме "Формирование комфортной городской среды"

ФОТО: Энергетики ТГК-1 приняли участие в форуме "Формирование комфортной городской среды"

ФОТО: Энергетики ТГК-1 приняли участие в форуме "Формирование комфортной городской среды"

ФОТО: Энергетики ТГК-1 приняли участие в форуме "Формирование комфортной городской среды"

ФОТО: Энергетики ТГК-1 приняли участие в форуме "Формирование комфортной городской среды"

ФОТО: Энергетики ТГК-1 приняли участие в форуме "Формирование комфортной городской среды"

ФОТО: Энергетики ТГК-1 приняли участие в форуме "Формирование комфортной городской среды"

ФОТО: Энергетики ТГК-1 приняли участие в форуме "Формирование комфортной городской среды"

ФОТО: Энергетики ТГК-1 приняли участие в форуме "Формирование комфортной городской среды"

ФОТО: Энергетики ТГК-1 приняли участие в форуме "Формирование комфортной городской среды"

ФОТО: Энергетики ТГК-1 приняли участие в форуме "Формирование комфортной городской среды"

ФОТО: Энергетики ТГК-1 приняли участие в форуме "Формирование комфортной городской среды"

ФОТО: Энергетики ТГК-1 приняли участие в форуме "Формирование комфортной городской среды"

ФОТО: Энергетики ТГК-1 приняли участие в форуме "Формирование комфортной городской среды"

ФОТО: Энергетики ТГК-1 приняли участие в форуме "Формирование комфортной городской среды"

ФОТО: Энергетики ТГК-1 приняли участие в форуме "Формирование комфортной городской среды"

ФОТО: Энергетики ТГК-1 приняли участие в форуме "Формирование комфортной городской среды"

ФОТО: Энергетики ТГК-1 приняли участие в форуме "Формирование комфортной городской среды"