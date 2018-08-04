ФОТО: Еще в одном микрорайоне Петрозаводска вырубили деревья

По теме
Загрузка...
На Древлянке у кольца вдоль Лесного проспекта вырубили деревья.
В паблике "Живой Петрозаводк" опубликованы фото, на которых запечатлены вырубленные деревья под линией электропередачи.
Деревья вырубили вдоль Лесного проспекта, начиная от древлянского кольца.
Опустевший вдоль дороги участок лесополосы вызвал тревогу у горожан.
"Он, что мешал кому? Или строить что собрались?", - спрашивают обеспокоенные горожане в паблике "ДТП Петрозаводска и Карелии".
Напомним, ранее вырубили все деревья вдоль проспекта А.Невского.
По теме
Выбор читателей
28.07.2018, 21:20
31.07.2018, 11:58
31.07.2018, 21:30
28.07.2018, 12:39
01.08.2018, 13:03
Аналитика
01.08.2018 14:56
Обществоведение
Директор ООО "Автоспецтранс" Иван Новиков рассказал о трёх первых месяцах "мусорной" реформы в Карелии.
31.07.2018 10:32
30.07.2018 12:59
26.07.2018 16:40
25.07.2018 13:29
Чтиво
03.08.2018 12:21
Без политики
Реконструкция Офтальмологического центра Карелии на набережной Варкауса, 1б идет 24 часа в сутки.
30.07.2018 11:24
26.07.2018 12:09
25.07.2018 15:46
Медиа
Опрос
Где нужно установить памятник ювелиру Фаберже Михаилу Перхину?
Комментарии