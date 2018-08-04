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Новости. Общество
14:20, 04 Августа 2018

ФОТО: Еще в одном микрорайоне Петрозаводска вырубили деревья

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На Древлянке у кольца вдоль Лесного проспекта вырубили деревья.

В паблике "Живой Петрозаводк" опубликованы фото, на которых запечатлены вырубленные деревья под линией электропередачи.
Деревья вырубили вдоль Лесного проспекта, начиная от древлянского кольца.

Опустевший вдоль дороги участок лесополосы вызвал тревогу у горожан.

"Он, что мешал кому? Или строить что собрались?", - спрашивают обеспокоенные горожане в паблике "ДТП Петрозаводска и Карелии".

Напомним, ранее вырубили все деревья вдоль проспекта А.Невского.

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