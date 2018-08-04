ФОТО: Еще в одном микрорайоне Петрозаводска вырубили деревья

На Древлянке у кольца вдоль Лесного проспекта вырубили деревья.

В паблике "Живой Петрозаводк" опубликованы фото, на которых запечатлены вырубленные деревья под линией электропередачи.

Деревья вырубили вдоль Лесного проспекта, начиная от древлянского кольца.

Опустевший вдоль дороги участок лесополосы вызвал тревогу у горожан.

"Он, что мешал кому? Или строить что собрались?", - спрашивают обеспокоенные горожане в паблике "ДТП Петрозаводска и Карелии".

Напомним, ранее вырубили все деревья вдоль проспекта А.Невского.