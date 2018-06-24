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Новости. Общество
19:40, 24 Июня 2018

ФОТО: Футбольные болельщики выстроились в огромную очередь к мавзолею Ленина

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В Москве тысячи футбольных болельщиков из разных стран посетили мавзолей Ленина на Красной площади.

В соцсетях опубликовали фото огромной очереди в мавзолей Ленина из окна Исторического музея. "Такого паломничества Красная площадь, наверное, полвека не видела", - написал автор фотографии.

Действительно, тысячи футбольных болельщиков из разных стран мира посетили мавзолея Ленина в дни ЧМ-2018.

Отвечая на вопрос корреспондента ИА "Красная Весна", чем вызван их интерес к основателю советского государства, болельщики отвечали:

Австралия, 39 лет: "Ленин - суперчеловек. До сих пор многие люди верят в идеологию, которую он отстаивал. Ему удалось изменить мир, изменить историю. Россия - место, где строили коммунизм, а он был лидером партии большевиков. Я слышал, что внутри хранится его тело, и мне интересно на него посмотреть. Что касается Советского Союза, то в нем были и позитивные, и негативные черты. Но тем не менее я скажу, что марксизм - лучшая идеология из всех. Возможно, реализация была неверной".

Вьетнам, 25 лет: "Мне очень интересна история России и особенно советский период, поэтому я решил посетить Мавзолей. Я восхищаюсь Лениным, он большая фигура, люди уважают его. Он все еще актуален, даже в западных странах. Советский Союз же имел и хорошие, и плохие черты. Даже у КГБ была положительная сторона и отрицательная. Поэтому я приехал в Россию, чтобы понять ее, вместо того, чтобы просто читать книгу или западные СМИ".

Нидерланды, 25 лет: "Я решил прийти посмотреть на Ленина, так как слышал много интересных историй о нем. Он очень крупная фигура. Что касается Советского Союза, думаю, в нем было и хорошее, и плохое".

Перу, 26 лет: "Ленин очень важная фигура в российской истории, одна из самых влиятельных. Кроме того, он знаменит по всему миру. Видно, что русские очень гордятся своей историей, я думаю, что в своей стране нам стоит делать так же".

Пуэрто-Рико, 28 лет: "Хочется посмотреть в Москве все, что она может предложить. Поэтому пришел и в Мавзолей. Что касается моего личного отношения к Ленину, то я недостаточно хорошо его знаю".

Уругвай, 25 лет: «Ленин - крупный политик, который хотел улучшить жизнь в своей стране. Он был большим примером для людей. Советский Союз совершал благие поступки и ошибки, поэтому я не считаю его совсем хорошим или совсем плохим, он где-то в середине. Тем не менее он принес надежду на будущее для несчастных людей во времена царизма».

 

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Комментарии

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Беня
2018-06-24 22:03:53
Плюрализм мнений во всей красе :)
Мизантроп
2018-06-24 21:13:56
Ну че, молодцы, подзарядились энергией, теперь за "Капитал" Маркса садитесь.
Leopol'd
2018-06-24 20:47:34
Петр 1 был провидцем! Кунсткамера и заспиртованные уроды - лучшие туристические объекты!
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