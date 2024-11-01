В Финляндии навсегда закрылся музей, посвященный Ленину

Расположенный в Тампере музей Ленина закрылся в начале ноября навсегда.

В финском городе Тампере навсегда закрылся музей, посвященный Владимиру Ленину. Об этом сообщило издание Yle*.

Руководство музея подчеркнуло, что из названия убрали имя Ленина, так как это приводит к недоразумениям. При этом там с удивлением отнеслись к широкой огласке этой новости, в том числе за рубежом, отметив, что в России также закрываются посвященные Ленину музеи, и никто не делает из этого сенсации.

Уточняется, что к директору музея поступило несколько запросов с просьбами об интервью от российских СМИ, но он вежливо отказал. Руководство музея не хотело бы заниматься политикой, сосредоточившись на исключительно научной и профессиональной деятельности.

Музей был открыт в 1946 году. Место было выбрано потому, что именно в Тампере в 1905 году впервые встретились будущие лидеры СССР Владимир Ленин и Иосиф Сталин. Впервые о закрытии музея стало известно ещё весной 2024 года, но официально он закрылся 3 ноября.

Тем не менее, само учреждение в будущем продолжит работу - в феврале 2025 года там откроется Музей восточных отношений Nootti, где будет рассказываться о взаимоотношениях финнов с Россией.

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