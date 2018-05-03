ФОТО: Гранаты времен Великой Отечественной войны обнаружены в Карелии

Сотрудники ОМОН уничтожили боеприпасы времён Великой Отечественной войны, найденные в лесу вблизи Медвежьегорска.

30 апреля в дежурную часть Отдела Росгвардии по республике Карелия поступила информация о том, что в лесном массиве неподалеку от Медвежьегорска обнаружены гранаты времён Великой Отечественной войны.

Об этом информирует паблик "Отдел Росгвардии по республике Карелия" в соцсети "Вконтакте".

Сотрудники инженерно-технического отделения ОМОН выехали в Медвежьегорск. В ходе проверки было установлено, что это советские ручные гранаты РГД-33 в количестве 18 штук и одна финская универсальная граната М-32, которая была разработана во время Советско-Финской войны 1939-1940 гг., и считается одной из самых массово применяемых финских гранат.

Сотрудники ОМОН вывезли боеприпасы в карьер, находящийся на безопасном расстоянии от жителей и домов, и уничтожили их накладным зарядом.