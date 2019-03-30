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Новости. Спорт
13:22, 30 Марта 2019
фото: Николай Смирнов / "Столица на Онего"

ФОТО и ВИДЕО: Члены правительства Карелии проплыли по холодному Онего

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Представители правительства Карелии приняли участие в соревнования по зимнему плаванью в Петрозаводске.

В субботу в эстафете приняли участие вице-прмьер карельского правительства Дмитрий Родионов, заместитель главы Карелии по внутренней политике Владимир Любарский, руководитель управления автомобильных дорог Виктор Россыпнов, начальника управления земельными ресурсами Александра Россыпнова, депутаты Законодательного собрания Карелии Тимур Зорняков и Анна Лопаткина.

Этап Кубка мира по зимнему плаванию стартовал на набережной Онежского озера в Петрозаводске 28 марта.

Для участия в соревнованиях зарегистрировались 299 сильнейших спортсменов из разных регионов России, в том числе из Карелии, а также из 13 стран: Финляндии, Белоруссии, Латвии, Эстонии, Дании, Австрии, Германии, Франции, США, Казахстана, Монголии и Чили.

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Комментарии

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