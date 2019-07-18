ФОТО и ВИДЕО: Как Путин и Лукашенко посетили Валаам

Президент России Владимир Путин и президент Республики Беларусь Александр Лукашенко провели день неформального общения в Карелии.

Путин и Лукашенко прибыли на остров Валаам 17 июля, в среду. Лидеры двух стран побывали на службе в Спасо-Преображенском Валаамском ставропигиальном мужском монастыре. Встреча двух глав государств позиционировалась в качестве неформальной.

Местные жители запечатлели на мобильные телефоны обстановку на острове, которая сопровождала прибытие на Валаам лидеров двух государств.

Телеканал "Россия 24" подготовил материал о визите в Карелию Владимира Путина и Александра Лукашенко. В сюжете говорилось о том, что в планы президентов на Валааме входило также посещение нескольких скитов и местного музея.

Ранее сообщалось, что на 18 июля в Санкт-Петербурге у президентов России и Республики Беларусь запланировано участие в переговорах и пленарном заседании VI Форума регионов России и Белоруссии.