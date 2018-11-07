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Новости. Общество
18:34, 07 Ноября 2018

ФОТО и ВИДЕО: Коммунисты в Карелии отметили годовщину Октябрьской революции демонстрацией и митингом

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В согласованной с властями акции приняли участие несколько сотен человек.

Под звуки музыки стройной колонной демонстранты прошли по центру Петрозаводска от пл. Ленина до пл.Кирова, где устроили митинг.

Лидер карельских коммунистов Евгений Ульянов рассказал, что современная российская власть сделала все возможное, чтобы 7 ноября стали забывать, однако, этого не происходит:

"Придумали День народного единства. Единение с кем? С олигархами и капиталистами, которые эксплуатируют население? С чиновниками, которые принимают антинародные решения? Никакого единения с ними быть не может. Власть сделала 7 ноября обычным рабочим днем, но несмотря на это, люди продолжают приходить на демонстрации, потому что этот праздник заставляет их осмысливать происходящее в стране. С нами люди, которые неравнодушны, активны и готовы сопротивляться антинародной власти", - сказал Евгений Ульянов.

"Имя Великого Октября, его героическая история будут и дальше служить маяком для трудящихся всей Земли на пути к социализму", - сказал на митинге секретарь по идеологии ЛКСМ РФ в Карелии Никита Ковынев.

В завершении акции ее участники приняли резолюцию и запустили в небо воздушные шары. Во время проведения мероприятий нарушений зафиксировано не было.

Напомним 101 год назад в России произошла Октябрьская революция. До 1991 года день Великой Октябрьской социалистической революции был главным праздником в стране. В этот день в каждом городе СССР проходили торжественные демонстрации. В России при нынешней власти этот ноябрьский день перестал быть выходным и считаться официальным праздником, его оаставили только в перечне памятных дат. Между тем, сторонники идей социализма отмечают его и сегодня. Праздничные митинги КПРФ прошли во всех российских регионах.  

Смотрите фото и видео с митинга и шествия.

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Комментарии

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Неравнодушный
2018-11-07 20:03:56
Это я понял уже.
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