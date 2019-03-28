ФОТО и ВИДЕО: Первые заплывы прошли на Онего в рамках Кубка мира по зимнему плаванию

На Онежском озере в Петрозаводске начались соревнования по зимнему плаванию, сообщает Минспорта Карелии.

"Соревнования собрали 294 спортсменов из 13 стран: России, Финляндии, Белоруссии, Латвии, Эстонии, Дании, Австрии, Германии, Франции, США, Казахстана, Монголии и Чили", - говорится в сообщении.

"Зимнее плавание в Карелии имеет давние традиции. Наши спортсмены входят в число сильнейших в мире. Думаю, что для зимнего плавания лучшего места, чем Петрозаводск, чем воды Онего просто не существует в природе!" – сказал глава Карелии Артур Парфенчиков.

Руководитель региона выразил надежду, что в дальнейшем спортсмены захотят каждый год приезжать в Карелию на соревнования такого уровня, и популярность этого спорта в республике будет только расти.

В четверг спортсмены вышли на старт следующих дистанций: 25 м баттерфляй, 25 м вольный стиль, 100 м брасс, 200 м вольный стиль или брасс.

Одной из первых в холодную воду Онего погрузилась депутат Законодательного собрания РК Анна Лопаткина. Она проплыла 25 м баттерфляем. Также сегодня на старт выйдут заместитель министра региональной и национальной политики Карелии Григорий Фандеев и начальник управления земельными ресурсами республики Александра Рассыпнова.

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