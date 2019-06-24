ФОТО и ВИДЕО: В Карелии сгорел дом вместе с машиной

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Пожар произошел в Лахденпохье 23 июня, сообщили в МЧС Карелии.
В 16.50 пожарно-спасательные подразделения Лахденпохского района привлекались для ликвидации пожара в жилом доме на ул. А. Маркова. В 17.02 пожар ликвидирован.
Дом и рядом стоящий автомобиль Volkswagen Passat сгорели.
Погибших и пострадавших нет.
Причины, виновные, ущерб устанавливаются.
В группе "ЛахденпохьЯ - НАВСЕГДА!" появились фото и видео с места пожара.
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