ФОТО и ВИДЕО: В Карелии сгорел дом вместе с машиной

Пожар произошел в Лахденпохье 23 июня, сообщили в МЧС Карелии.

В 16.50 пожарно-спасательные подразделения Лахденпохского района привлекались для ликвидации пожара в жилом доме на ул. А. Маркова. В 17.02 пожар ликвидирован.

Дом и рядом стоящий автомобиль Volkswagen Passat сгорели.

Погибших и пострадавших нет.

Причины, виновные, ущерб устанавливаются.

В группе "ЛахденпохьЯ - НАВСЕГДА!" появились фото и видео с места пожара.