ФОТО: Из-за снегопада в Карелии повалены десятки деревьев

Проезд по трассе Пикяранта-Олонец затруднен из-за поваленных деревьев.

В паблике "ДТП ПТЗ" появились фото с последствиями снегопада в Карелии. Дорогу от Питкяранты до Олонца завалило не только снегом, но и деревьями.

"Снегопад и деревьяпад", - прокомментировал житель Олонца Артем Кренкоев свои фото.