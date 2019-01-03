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Новости. Общество
09:56, 03 Января 2019
фото: ДТП ПТЗ

ФОТО: Из-за снегопада в Карелии повалены десятки деревьев

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Проезд по трассе Пикяранта-Олонец затруднен из-за поваленных деревьев.

В паблике "ДТП ПТЗ" появились фото с последствиями снегопада в Карелии. Дорогу от Питкяранты до Олонца завалило не только снегом, но и деревьями.

"Снегопад и деревьяпад", - прокомментировал житель Олонца Артем Кренкоев свои фото.

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