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Новости. В регионах
22:00, 25 Апреля 2018
фото: mota.ru

ФОТО: Юным участницам патриотического конкурса пришлось маршировать в балетках по снегу

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В социальных сетях обсуждают сделанные в Екатеринбурге фото, на которых девочки школьного возраста в балетках и коротких синих юбках маршируют по колено в снегу на площади перед Домом офицеров.

Снимки были опубликованы в паблике "Типичный Екатеринбург" в "Вконтакте". На фото видно, что стороны за этим зрелищем наблюдают взрослые мужчины в зимней военной форме, по-видимому, оценивающие их строевую подготовку, пишет Znak.


фото: vk.com/te_ekb

Журналисты выяснили, что на снимках запечатлен городской этап конкурса "Смотры строя и песни" проекта "Сыны и дочери Отечества". Мероприятие проводилось накануне.


фото: vk.com/te_ekb

Представитель проекта Ольга Рогулина сообщила изданию, что выступление на эти даты было запланировано заранее, но в оргкомитете не ожидали, что в городе пойдет снег: накануне в уральской столице выпала половина месячной нормы осадков.

"У нас не было другого варианта площадки. В помещении площадка под маршировку не предусмотрена: там полы находятся в аварийном состоянии, в некоторых местах проваливаются, и дети могли получить травмы. На площадь вышли команды, которые приняли осознанное решение выступать вот так вот, и их руководители дали на это согласие", — пояснила Рогулина.

По ее словам, коллективам было предложено отказаться от участия в конкурсе, либо прислать видео выступления позже, чтобы оргкомитет оценил их марш по записи.

"За день до этого была прекрасная погода, мы не ожидали, что так получится. Мы не заставляли никого раздеваться. Мы говорили и ребятам, и руководителям выступать в теплой одежде. У нас ведь нет условия "раздеваться на улице" — у нас есть только критерий оценки, что у детей должна быть форма. Но в летней маршировать не обязательно", — комментирует Рогулина. 

Тем не менее руководители коллективов приняли решение вывести детей на марш, тем более что только два коллектива были из Екатеринбурга — остальные специально приехали на конкурс из других городов области.

"Но у всех детей было термобелье, они были готовы. Ни одна команда от участия не отказалась, они готовились, это их право. Сегодня все приехали на награждение, вопросов к организаторам не было. Нам, конечно, очень жаль детей в этой ситуации, мы предложили отменить конкурс, но дети сами настаивали", — добавила она.

Всероссийский патриотический конкурс "Сыны и дочери Отечества" проходит при поддержке министерства обороны России.

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