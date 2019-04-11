ФОТО: Кемские спасатели потушили заброшенный дом

В Карелии пожарные ликвидировали возгорание в нежилом деревянном строении.

10 апреля в 14:50 подразделения ГКУ РК "ОПС по Кемскому району" в составе 14 человек и 3 единиц техники привлекались для ликвидации пожара в неэксплуатируемом строении по адресу ул. Свердлова, дом 8. Об этом сообщает паблик кемских пожарных в соцсети "Вконтакте"

Пожар был ликвидирован в 17:40.

Фото работы спасателей на месте ЧП опубликованы в Сети.