ФОТО: Кемские спасатели потушили заброшенный дом

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В Карелии пожарные ликвидировали возгорание в нежилом деревянном строении.
10 апреля в 14:50 подразделения ГКУ РК "ОПС по Кемскому району" в составе 14 человек и 3 единиц техники привлекались для ликвидации пожара в неэксплуатируемом строении по адресу ул. Свердлова, дом 8. Об этом сообщает паблик кемских пожарных в соцсети "Вконтакте"
Пожар был ликвидирован в 17:40.
Фото работы спасателей на месте ЧП опубликованы в Сети.
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