ФОТО: Ко Дню Победы в магазинах Петрозаводска появились спецтовары "Надуй сам"

Жители Петрозаводска возмущены новинками для празднования 9 мая – специальными товарами, появившимися в ассортименте магазинов города.

Петрозаводчане выкладывают в Сети фото с товарами, поступившими в продажу в сетевых супермаркетах накануне празднования Дня Победы. Данные новинки многих горожан возмущают.





"Память и гордость как товар. Особенно впечатляет новинка "Надуй сам". Собственно, весь нынешний патриотический угар в России из этой же серии. Примечательно и то, что почти все это барахло, судя по ценникам, изготовлено в Китае", - написал на своей странице в "Фейсбуке" журналист Валерий Поташов.

Напомним, одна фоторамка для желающих принять участие в акции "Бессмертный полк" обойдется вам в магазине в 199 рублей. Рамки с фото для "Бессмертного полка" изготавливают также в типографии. Стоимость услуги варьируется от 300 до 500 рублей. Правда, специалисты делают рамку из пластика, на котором печатают портрет.