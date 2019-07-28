ФОТО: Команда гонщицы из Карелии попала в ДТП

Автобус с командой гонщицы Ирины Сидорковой попал в дорожную аварию.

Об этом спортсменка рассказала на своей странице в Facebook.

"Беда, к сожалению, пришла и к нам. Пьяный (уже заведено уголовное дело) на огромной скорости потерял управление и вылетел в лоб на наш автобус. В автобусе были папа и брат. Если кратко, то папа жив, но поломался. Сейчас он в больнице. Брат отделался ушибами, папа успел подставить свою сторону", - написала Сидоркова.