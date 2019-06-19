ФОТО: Кроссовер в центре Петрозаводска сбил юного мотоциклиста

На проспекте Карла Маркса подросток на мотоцикле попал в групповое ДТП, сообщает ЕДДС Петрозаводска.

Во вторник в 13.57 на проспекте Карла Маркса около дома №20 водитель Honda CRV при выполнении разворота вне перекрестка не предоставил преимущество и врезался в мотоцикл Racer, которым управлял 17-летний подросток, не имевший прав управления.

После столкновения мотоцикл отбросило на Mitsubishu Lancer.

В ДТП пострадал мотоциклист, он был госпитализирован.