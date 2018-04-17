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Новости. От читателей
10:51, 17 Апреля 2018

ФОТО: Ларек с нижним бельем поставили перед кофейней на Кукковке

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Металлический контейнер с надписью "Сумки-одежда-нижнее белье" появился на улице Фролова в Петрозаводске перед кофейней.

В редакцию "Столицы на Онего" петрозаводчанин прислал фото, где запечатлел металлический ларек с надписью "Сумки-одежда-нижнее белье", который появился недавно на улице Фролова перед кофейней "Парижанка".

"Ларек с нижним бельем установили прямо посередине тротуара, перед кафе", - удивляется в комментарии автор фото.

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Комментарии

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Гарик
2018-04-17 13:27:11
Да не , Американец , хотели Центр управления .арфёну за 60 лямов поставить , да не успели , город опередил.
gaudealis
2018-04-17 13:08:46
Когда большинство населения с голой *опой, ларьки с нижним бельём нужны как ничто другое.
Американец
2018-04-17 12:54:56
ха-ха! а чего такая паника? Ларек ОЛОНИИ Вася П. хотел сюда поставить, а его опередили? Или Столица хотела поставить ларек по продаже своей газеты?
sherhan2
2018-04-17 12:38:48
Кукковский "пассаж". По внешнему виду торгового центра сразу понимаешь-товар фирменный: сумки от Valentino,портки от армани.свитера от гуччи.А главный архитектор нам не нужен,мы и сами с ...трусами.
Leopol'd
2018-04-17 12:30:33
А что, прецедент "Невского пассажа" в помощь!
Скоро выяснится, что это неотделимый элемент дома.
Д.Ю
2018-04-17 12:08:23
И газон разворотили, когда разгружали.
Беня
2018-04-17 11:56:16
А шо такое? Мобильный магазин в духе эпохи. Сейчас все мобильное, нет трафика - пересунули в другое место, никаких рисков как с недвижкой :)
Бриг
2018-04-17 11:16:48
Охренеть как красиво . У мэрии себе поставьте десяток таких и торгуйте, может лучше получиться чем городом управлять.
кир
2018-04-17 10:59:31
Мэрии глубоко пофиг.
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