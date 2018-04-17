ФОТО: Ларек с нижним бельем поставили перед кофейней на Кукковке

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Металлический контейнер с надписью "Сумки-одежда-нижнее белье" появился на улице Фролова в Петрозаводске перед кофейней.
В редакцию "Столицы на Онего" петрозаводчанин прислал фото, где запечатлел металлический ларек с надписью "Сумки-одежда-нижнее белье", который появился недавно на улице Фролова перед кофейней "Парижанка".
"Ларек с нижним бельем установили прямо посередине тротуара, перед кафе", - удивляется в комментарии автор фото.
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