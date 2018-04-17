ФОТО: Ларек с нижним бельем поставили перед кофейней на Кукковке

Металлический контейнер с надписью "Сумки-одежда-нижнее белье" появился на улице Фролова в Петрозаводске перед кофейней.

В редакцию "Столицы на Онего" петрозаводчанин прислал фото, где запечатлел металлический ларек с надписью "Сумки-одежда-нижнее белье", который появился недавно на улице Фролова перед кофейней "Парижанка".

"Ларек с нижним бельем установили прямо посередине тротуара, перед кафе", - удивляется в комментарии автор фото.