ФОТО: Любовь Успенская осталась без шеи

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Очередная фотография вечно молодой Любови Успенской удивила подписчиков ее микроблога в Instagram.
Пользователи сразу определили, что снимок обработан в фоторедакторе. Увидеть это можно было, даже не обладая особыми навыками. Все недостатки кожи на фото заретушированы, но вместе с ними исчезла и шея, пишут "Дни.ру".
Подписчики дружно посмеялись над столь явным ляпом.
"Когда так увлеклись фотошопом, что забыли отключить дополнительный слой с шеей", – написал один комментатор.
Все главное - здесь: #stolicaonego
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