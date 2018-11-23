ФОТО: Любовь Успенская осталась без шеи

Очередная фотография вечно молодой Любови Успенской удивила подписчиков ее микроблога в Instagram.

Пользователи сразу определили, что снимок обработан в фоторедакторе. Увидеть это можно было, даже не обладая особыми навыками. Все недостатки кожи на фото заретушированы, но вместе с ними исчезла и шея, пишут "Дни.ру".

Подписчики дружно посмеялись над столь явным ляпом.



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"Когда так увлеклись фотошопом, что забыли отключить дополнительный слой с шеей", – написал один комментатор.