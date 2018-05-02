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Новости. Общество
10:00, 02 Мая 2018

ФОТО: Лосиха с лосенком перебежали дорогу перед автомобилем в Карелии

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В Кондопожском районе на проезжую часть выбежали лосиха с маленьким лосенком.

 

Снимок, на котором видно, как трассу перед автомобилем перебегают дикие животные, сделал подписчик сообщества "ДТП Петрозаводска и Карелии".

Лосиха с лосенком были замечены в районе села Янишполе в Кондопожском районе.

Автор снимка просит водителей соблюдать осторожность во избежание столкновения с выбегающими на трассу зверями.

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Комментарии

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однозначно
2018-05-02 11:16:08
- Профессор, а вот у вас в Дании грибные леса есть?
- Нет. В Дании грибных лесов нет
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