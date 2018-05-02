ФОТО: Лосиха с лосенком перебежали дорогу перед автомобилем в Карелии

В Кондопожском районе на проезжую часть выбежали лосиха с маленьким лосенком.

Снимок, на котором видно, как трассу перед автомобилем перебегают дикие животные, сделал подписчик сообщества "ДТП Петрозаводска и Карелии".

Лосиха с лосенком были замечены в районе села Янишполе в Кондопожском районе.

Автор снимка просит водителей соблюдать осторожность во избежание столкновения с выбегающими на трассу зверями.